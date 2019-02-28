В Нарьян-Маре 11-летнего школьника отправят в воспитательную колонию

Учащегося четвертого класса отправят в детскую колонию в Нарьян-Маре. Соответствующее решение принял городской суд Ненецкого АО.

Отмечается, что 11-летний подросток проведет два года в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Как пишет «Федеральное агентство новостей», уже несколько лет мальчик стоит на учете в полиции. Известно, что он регулярно пропускал школьные занятия, вступал в конфликты с одноклассниками.

В октябре 2018 года ребенок украл из рюкзака другого школьника сто рублей, а на призыв вернуться и отдать деньги он не отреагировал.

В ближайшее время его отправят в детскую колонию из центра временного содержания для несовершеннолетних.

27 февраля сообщалось, что учащийся средней школы в словацком городе Спишска-Нова-Вес выстрелил в своего одноклассника из пистолета и ранил его в голову.