Два самосвала столкнулись на трассе в Магаданской области

В Магаданской области столкнулись два большегруза Howo и FAW. Пострадал один из водителей. Об этом сообщает группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Авария произошла в среду, 27 февраля, на 5-м км автодороги Омсукчан–Дукат. Водитель грузовика FAW превысил скорость, не учел дорожные условия, потерял контроль над автомобилем и столкнулся с самосвалом Howo, пишет ИА MagadanMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Howo. Ему была оказана медицинская помощь на месте аварии, госпитализация не понадобилась.

25 февраля в Новосибирске отечественная легковушка врезалась в контейнеровоз Mercedes-Benz, который стоял на обочине. Погибли три человека.