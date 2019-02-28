Прямой эфир

Экс-главе воронежской «Почты России» ужесточили наказание

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воронежский областной суд приговорил экс-главу воронежского отделения «Почты России» Юрия Бесхмельницына к 3,5 года колонии строгого режима. Таким образом, он удовлетворил жалобу обвинения на приговор, по которому чиновник получил условный срок.

Центральный районный суд признал Бесхмельницына виновным в мошенничестве в крупном размере, злоупотреблениях полномочиями и растрате в крупном размере. Он получил 3,5 года условно и штраф в размере около 24 млн рублей, уточняет ИА «Абирег».

Следствие установило, что топ-менеджер заключил с одной из компаний договоры подряда по ремонту площадки автобазы с нарушениями. Из-за этого «Почте России» был нанесен ущерб почти в 1,5 млн рублей. Также выяснилось, что Бесхмельницын заправлял свои автомобили с помощью топливных карт предприятия и принес госучреждению ущерб в 313 тыс. рублей.

Кроме того, Бесхмельницын нарушал закон при заключении 119 договоров на уборку помещений почты с местными организациями, но договоры заключались без проведения закупочных процедур и без регистрации в головном офисе.

Уголовные дела в отношении Бесхмельницына расследовались с весны 2016 года. С мая он находился под подпиской о невыезде, а осенью покинул пост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почта России ускорит доставку интернет-заказов в регионы
Партнера Baring Vostok Дельпаля арестовали по делу о крупном мошенничестве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017