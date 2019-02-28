Экс-главе воронежской «Почты России» ужесточили наказание

Воронежский областной суд приговорил экс-главу воронежского отделения «Почты России» Юрия Бесхмельницына к 3,5 года колонии строгого режима. Таким образом, он удовлетворил жалобу обвинения на приговор, по которому чиновник получил условный срок.

Центральный районный суд признал Бесхмельницына виновным в мошенничестве в крупном размере, злоупотреблениях полномочиями и растрате в крупном размере. Он получил 3,5 года условно и штраф в размере около 24 млн рублей, уточняет ИА «Абирег».

Следствие установило, что топ-менеджер заключил с одной из компаний договоры подряда по ремонту площадки автобазы с нарушениями. Из-за этого «Почте России» был нанесен ущерб почти в 1,5 млн рублей. Также выяснилось, что Бесхмельницын заправлял свои автомобили с помощью топливных карт предприятия и принес госучреждению ущерб в 313 тыс. рублей.

Кроме того, Бесхмельницын нарушал закон при заключении 119 договоров на уборку помещений почты с местными организациями, но договоры заключались без проведения закупочных процедур и без регистрации в головном офисе.

Уголовные дела в отношении Бесхмельницына расследовались с весны 2016 года. С мая он находился под подпиской о невыезде, а осенью покинул пост.