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Уроки физкультуры отменили на улицах Хабаровска из-за задымления в городе

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В Хабаровске в связи с сильным задымлением введен режим повышенной готовности. За прошедшие сутки было зарегистрировано 15 природных пожаров. Из-за сильного дыма школьные занятия на улице отменили — уроки проводят только в спортзалах.

Как сообщает сайт городской администрации, последние возгорания были зафиксированы в Бикинском и Вяземском районах, на территории ЕАО и соседнего Китая. По последним данным, на севере Поднебесной действуют 450 пожаров, пишет ИА AmurMedia.

Начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов рассказал, что по состоянию на утро 28 февраля в Хабаровске и Хабаровском районе пожаров отмечено не было. Однако 27 февраля палы были зарегистрированы в Индустриальном, Краснофлотском и Железнодорожном районах города, а также на Большом Уссурийском острове. Ожидается ухудшение пожароопасной обстановки.

До стабилизации обстановки врачи рекомендуют жителям Хабаровска ограничить пребывание на воздухе, а при выходе использовать медицинские маски и респираторы.

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