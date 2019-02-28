Додон неофициально приедет в Москву на выходные

Президент Молдавии Игорь Додон приедет на выходные в Москву с частным визитом, о чем он сам рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг, 28 февраля.

Глава государства пояснил, что он и его семья устали от прошедших в Молдавии парламентских выборов.

«Хотим отдохнуть вместе в предстоящие выходные. Старший сын занимается музыкой, хочет побывать на концерте в Москве», — сказал Додон.

Ранее молдавский лидер рассказал, что в ходе прошедшей избирательный компании ему досталось от идеологических противников. По его словам, ежедневно проходили по несколько пресс-конференций, которые «били по президенту и поддерживающим его социалистам». Додон добавил, что не собирается мстить журналистам, но заметил, что критика часто переходила границы приличия.

Как отмечает агентство, с начала 2019 года Додон побывал в российской столице уже дважды. За прошедшие два года — около 30 раз, в том числе с частными поездками.

Выборы в парламент Молдавии состоялись 24 февраля. Голосование впервые прошло по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

После обработки 98% протоколов выборов правящая в Молдавии Демократическая партия получает 33 мандата в парламенте республики. Пропрезидентская Партия социалистов получает 34 депутатских места. Далее следуют правый проевропейский блок ACUM — 26 депутатских кресла и партия «Шор» — 8 мандатов.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, отношения Москвы и Кишинева после выборов ухудшатся.