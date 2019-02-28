Яровые культуры начали сеять в Ростовской области

На юге Ростовской области аграрии приступили к севу яровых культур. На данный момент засеяно более 5 тыс. га ячменем и горохом и более 100 тыс. га земли подкормили. Со следующей недели на донских полях начнутся массовые работы.

В 2019 году сельскохозяйственными культурами засеют порядка 4,6 млн га, а зерновыми — около 3,4 млн га. С осени в регионе засеяли 2,7 млн га озимыми, 80% из которых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, информирует RostovGazeta.

Власти Тамбовской области намерены ввести в оборот все доступные для обработки земли. В этом году ожидается рост урожая зерновых культур на 10% по сравнению с 2018-м (3,37 млн т). Будут увеличены посевные площади, минеральных удобрений и новых технологий станет больше.