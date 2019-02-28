Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутске

В Иркутске столкнулись микроавтобус Peugeot и легковушка Subaru Impreza. Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла в среду, 27 февраля, на улице Шевцова. Микроавтобус Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru Impreza под управление 33-летней женщины, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки и две пассажирки микроавтобуса.

В пресс-службе отметили, что ранее Subaru уже попадала в аварию, в результате которой был поврежден механизм ремня безопасности и отсутствовала подушка безопасности. При этом женщина проигнорировала указанные недостатки и продолжала пользоваться машиной.

По факту аварии организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.