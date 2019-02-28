Ямочный ремонт начался на дорогах в Туле

В Туле проводится восстановительный ремонт дорожного покрытия. Временная мера позволит улучшить состояние дорог на время переходного сезона.

Работы проводятся на улицах Калинина, Рязанской, Шухова, Воздухофлотской, Болотова, Набережной Дрейера и проспекте Ленина. Ежедневно на улицы выходит не менее восьми бригад. В течение дня удается привести в порядок порядка 400 кв. м дорожного полотна с помощью литого асфальта. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Срок службы литого асфальта составляет более года. В администрации Тулы уточнили, что нынешний ремонт является временной мерой, чтобы устранить ямы от перепадов температур и переувлажнения грунта.