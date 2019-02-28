Прямой эфир

Ямочный ремонт начался на дорогах в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле проводится восстановительный ремонт дорожного покрытия. Временная мера позволит улучшить состояние дорог на время переходного сезона.

Работы проводятся на улицах Калинина, Рязанской, Шухова, Воздухофлотской, Болотова, Набережной Дрейера и проспекте Ленина. Ежедневно на улицы выходит не менее восьми бригад. В течение дня удается привести в порядок порядка 400 кв. м дорожного полотна с помощью литого асфальта. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Срок службы литого асфальта составляет более года. В администрации Тулы уточнили, что нынешний ремонт является временной мерой, чтобы устранить ямы от перепадов температур и переувлажнения грунта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 150 фасадов зданий проверили в Туле на предмет соответствия правилам
Более 25 человек спасли при пожаре в офисе в Туле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017