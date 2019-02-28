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Британская принцесса Беатрис вышла в свет с новым бойфрендом

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Принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, вышла в свет в компании миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет Daily Mail.

Как уточняет «Газета.ру», пару сфотографировали, когда они покидали ресторан Chiltern Firehouse в Лондоне в ночь на понедельник, 25 февраля.

По данным СМИ, 30-летняя Беатрис и 34-летний Эдоардо начали встречаться в начале октября 2018 года, однако редко появляются на публике. Известно, что Эдоардо является пасынком покойного друга экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона Кристофера Шейла, который умер на музыкальном фестивале в Гластонбери в 2011 году.

11 февраля сообщалось, что Кейт Миддлтон появилась на премии BAFTA в серьгах принцессы Дианы.

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