Около 255 млн рублей направят на программы социальных контрактов в Якутии

Правительство Республики Саха (Якутия) планирует направить на выполнение программы социальных контрактов около 255 млн рублей в 2019 году.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в республиканском министерстве труда и соцзащиты, в рамках социального контракта люди, которые находятся за чертой бедности и в основном живущие в сельской местности, получают электронные продовольственные карточки и приобретают домашний скот. Таким образом они становятся предпринимателями.

Программа является одной из самых востребованных форм государственной социальной помощи. Доход семьи по завершении действия соцконтракта увеличивается в среднем в 1,7 раза. Также повышается социальная ответственность, улучшается материальное положение, качество жизни и здоровья семей.

По данным минтруда и соцзащиты, в 2018 году социальная помощь на основе социального контракта была предоставлена 1292 семьям. На эти цели было направлено 199,9 млн рублей.