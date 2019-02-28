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Мэр Пскова Цецерский возглавит Союз городов Центра и Северо-Запада РФ

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Мэр Пскова Иван Цецерский стал главой Союза городов Центра и Северо-Запада России. Он сменил на этом посту экс-мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева. Мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина избрали в состав правления организации. Об этом стало известно на заседании организации, которое проходит 28 февраля в Иваново.

Как уточняет Псковское агентство информации, на заседании также планируется рассмотреть вопросы дополнительного образования, опыт и практику импортозамещения в сфере информационных технологий в органах местного самоуправления.

Также в повестку включили блок аналитических вопросов. В частности, участники организации намерены подробно рассмотреть показатели социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в Союз.

Союз городов Северо-Запада РФ был создан в 1990 году. Первым его президентом был мэр Великого Новгорода Александр Корсунов. В 2001 году в Союз включили города Центра России. Организация занимается вопросами развития отношений между муниципалитетами.

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