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Подозреваемых в незаконной рубке леса на 5,5 млн задержали в Приангарье

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В Заларинском районе Иркутской области сотрудники полиции задержали с поличным трех молодых людей, которые занимались незаконной рубкой леса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Было установлено, что тракторист и два вальщика леса заготовили более 100 бревен сосны высотой 6 м. По предварительной оценке, ущерб составил 1,7 млн рублей. Позже выяснилась причастность задержанных еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в том же районе на сумму 3,8 млн рублей.

Злоумышленников удалось задержать в нескольких км от деревни Романова. Ими оказались 24-летний тракторист и два вальщика леса — братья 20 и 23 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы, а также крупные штрафы.

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