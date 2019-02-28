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В Россельхознадзоре объяснили чтение «приговора» сыру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В саратовском отделении Россельхознадзора объяснили, зачем чиновник зачитывал бумаги перед уничтожением санкционного сыра и снял всё это на видео. По словам представителей ведомства, этого требует постановление правительства от 31 июля 2015 года. 

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«Должностное лицо зачитывает акт, что позволяет однозначно идентифицировать изъятые товары, а также подтвердить факт их уничтожения», — прокомментировали произошедшее радиостанции «Говорит Москва».

В ведомстве также отметили, что, согласно правилам, процесс уничтожения продукции обязательно должен быть снят на камеру.

23 февраля в Сети появилось видео, на котором начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области Жасхайрат Керешев зачитал над сыром «приговор». В нем говорилось, что продукты этого типа не могут быть допущены к ввозу на территорию России, поэтому должны быть изъяты и уничтожены соответствующими органами контроля.

Президент РФ Владимир Путин в 2014 году издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и ряда европейских стран в отношении России.

В декабре 2018 года сообщалось, что поставки запрещенной продукции в Россию выросли практически вдвое. Так, в 2018 году ФТС выдворила за границу на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее, — 56 тыс. т.

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