Евгений Миронов откроет Фестиваль театров малых городов в Камышине

Фестиваль театров малых городов России в этом году примет город Камышин Волгоградской области. В 17-м по счету смотре с 24 по 30 мая примут участие 16 коллективов. Церемония открытия пройдет на набережной, ожидается участие художественного руководителя Театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова.

В Камышин приедут артисты из Свердловской и Самарской областей, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского края. Для XVII фестиваля театров малых городов подготовят три площадки: Камышинский драматический театр, ДК «Текстильщик» и кинотеатр «Дружба», отмечает ресурс novostivolgograda.ru.

Как сообщалось на прошлой неделе, в ноябре этого года Удмуртию посетят труппы театров, попавших в списки фестиваля «Золотая маска». Речь идет о гастролях артистов из Перми, Уфы, Казани, а также коллективов из московских театров имени Немировича-Данченко и Маяковского.