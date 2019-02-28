Верфь для выпуска краболовов построят в Приморье

В Приморском крае планируют построить судостроительный завод, который будет выпускать краболовы. Осуществить проект хотят Даляньский судостроительный завод совместно с рыбопромышленной компанией «Мак-Си Интернешнл». Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации края.

По словам гендиректора компании Михаила Котова, на данный момент идет поиск подходящей площадки под строительство завода. Также он отметил, что в Китае сейчас достраивают современный краболов, в июле его планируют представить российским рыбакам. Стоимость такого судна под ключ составляет $15 млн. Такие краболовы планируют создавать и на заводе в Приморье.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что правительство региона готово предоставить преференции, связанные с налоговой базой. Мера позволит предприятию первое время не обременять себя дополнительными расходами.

Также глава региона заявил, что подобные проекты будут поддерживаться администрацией Приморского края.