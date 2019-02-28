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Воспитанников детдома в Башкирии лечили просроченными таблетками

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Многочисленные нарушения обнаружила прокуратура в детском доме в городе Кумертау в Башкирии. Нарушения закона были допущены прежде всего в оказании воспитанникам медицинской помощи.

Как рассказали «МедиаКорСеть» в республиканской прокуратуре, детям делали массаж без лицензии, назначения врачей по результатам профилактического осмотра не выполнялись. Также в детдоме нашли препараты с истекшим сроком годности.

Виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Надзорное ведомство потребовало от регионального минздрава обеспечить контроль деятельности подведомственных учреждений.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о сокращении числа сирот. По ее данным, сейчас в российских детских домах воспитываются более 73 тыс. сирот. Детей вс\ чаще усыновляют, а детдома закрываются, сказала Голикова.

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