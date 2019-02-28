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Вдохновитель евромайдана Найем вышел из «Блока Петра Порошенко» в Раде

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Депутаты Верховной рады Украины Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук решили покинуть фракцию «Блока Петра Порошенко». Об этом в четверг, 28 февраля, пишет «Украинская правда» со ссылкой на соцсети.

Залищук заявила, что не видит смысла и возможности состоять во фракции, после того как СМИ обнародовали информацию о махинациях в украинской армии.

Мустафа Найем, являвшийся одним из вдохновителей евромайдана, назвал свой выход из блока формальным.

«Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили», — цитирует Найема «Газета.ру».

Лещенко также опубликовал копию своего заявления о выходе из фракции.

Ранее 28 февраля в Киеве у Верховной рады начался марш за импичмент президенту Украины Петру Порошенко.

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