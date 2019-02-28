Более 100 калужских долгожителей поздравит Путин в марте 2019 года

Именные поздравления от президента РФ Владимира Путина готовится получить в марте 121 житель Калужской области. Это ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла.

В марте 83 жителя региона отпразднуют 90-летие, 36 исполнится по 95 лет, а двое долгожителей — пенсионер из Калуги и пенсионерка из Людинова — отметят вековые юбилеи. Им полагается по 5 тыс. рублей.

Как отмечает газета «Весть», после исполнения 80 лет жители получают фиксированную часть пенсии в двойном размере. Те, кому исполнилось по 100 лет, с 1 января получают денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Такое решение приняли депутаты местной думы.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян раскрыла главные секреты долголетия. Она считает, что дожить до 100 лет помогает любимая работа, позитивный взгляд на мир и мотивация.