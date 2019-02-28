Кабинет противоабортного консультирования появится в Ижевске

Первый в Ижевске кабинет противоабортного консультирования откроют 5 марта в поликлинике № 10. Врачи перед процедурой искусственного прерывания беременности без медицинских показаний будут направлять женщин на консультацию. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

После беседы с медработниками беременным дадут «неделю тишины» для принятия решения. На средства гранта приобрели все необходимое оборудование в кабинет, в том числе спортивный инвентарь для укрепления здоровья и спокойного протекания беременности, передает ИА «Сусанин».

Греховной назвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл практику абортов в тех случаях, когда пренатальный скрининг выявляет наличие отклонений в развитии плода. Он добавил, что наличие абортов в системе обязательного медицинского страхования поощряет убийство нерожденных детей, и Церковь выступает против этого, поскольку считает каждый эмбрион личностью. Ранее папа римский Франциск выступил против абортов, сравнив их с заказными убийствами.