Путин отметил высокий уровень безопасности в России на ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД отметил высокий уровень безопасности в России, ставший визитной карточкой чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом 28 февраля сообщает «Федеральное агентство новостей».

При этом глава государства обратил внимание, что МВД необходимо повысить уровень раскрываемости преступлений. По его словам, положение дел в этой сфере меняется медленными темпами.

«На это должны быть направлены все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Путин призвал наладить действующий механизм взаимодействия МВД с жалобами бизнеса. Он попросил сделать это в тесном контакте с деловым сообществом. Глава страны подчеркнул, что «формальные отписки» никому не нужны.

20 февраля в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию Путин заявил, что добросовестный бизнес не должен постоянно ощущать риск административного или уголовного преследования. Он пояснил, что на одного предпринимателя с развалившимся таким образом бизнесом в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу.