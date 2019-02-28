Путин потребовал пресекать любые нарушения миграционного законодательства

Президент России Владимир Путин призвал МВД пресекать любые нарушения миграционного законодательства. Об этом он заявил 28 февраля на расширенном заседании коллегии ведомства.

Глава государства подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо прежде всего заботиться об интересах российских граждан, пишет ТАСС. Путин также обратил внимание, что обеспечение порядка и законности в миграционной сфере является комплексной задачей, и заявил, что МВД «надо внимательно относиться к текущей работе».

«Любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно пресекаться», — потребовал российский лидер. Кроме того, президент напомнил о принятии Концепции миграционной политики до 2025 года, которая подразумевает создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу и на приобретение российского гражданства.

Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики 31 октября 2018 года. Документ должен упростить получение российского гражданства для соотечественников и создать комфортные условия для их переселения в Россию.