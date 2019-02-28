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Путин потребовал пресекать любые нарушения миграционного законодательства

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин призвал МВД пресекать любые нарушения миграционного законодательства. Об этом он заявил 28 февраля на расширенном заседании коллегии ведомства.

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Глава государства подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо прежде всего заботиться об интересах российских граждан, пишет ТАСС. Путин также обратил внимание, что обеспечение порядка и законности в миграционной сфере является комплексной задачей, и заявил, что МВД «надо внимательно относиться к текущей работе».

«Любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно пресекаться», — потребовал российский лидер. Кроме того, президент напомнил о принятии Концепции миграционной политики до 2025 года, которая подразумевает создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу и на приобретение российского гражданства.

Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики 31 октября 2018 года. Документ должен упростить получение российского гражданства для соотечественников и создать комфортные условия для их переселения в Россию.

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