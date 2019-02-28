Пробные контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Севастополе

На раздельный сбор мусора перейдет севастопольский оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «Благоустройство города Севастополя». В некоторых районах города появятся первые специализированные контейнеры.

В качестве эксперимента установят семь киосков по разным адресам. Речь идет о тех районах, где, согласно данным мониторинга, бывает наибольшее количество отходов пластика, бумажной тары и картона. Контейнеры там появятся уже 1 марта.

Как напоминает онлайн-издание «Новый Севастополь», директор предприятия Юрий Давыдов говорил о планах перехода на раздельный сбор мусора еще в октябре 2018 года. Первые площадки с контейнерами для бумаги и пластика появились в Севастополе в 2009 году.

Ранее сообщалось, что правительство решило освободить от уплаты НДС за оказанные услуги операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.