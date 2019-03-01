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Бремя стыковки: как космонавты выживали в зимнем лесу

Что делать, если спускаемый аппарат приземлился не туда, куда должен был
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В подмосковном Звездном городке прошли учения для космонавтов по выживанию в зимнем лесу. Тренировка длится двое суток, в течение которых надо построить разные типы укрытий, обеспечить себя питанием и топливом. Одно из главных условий — командная работа в составе группы. Учения по выживанию в различных климатических условиях космонавты проходят с 1965 года, когда экипаж «Восхода-2» — Павел Беляев и Алексей Леонов — из-за нештатной ситуации приземлился в уральской тайге. Их нашли только на следующий день, а ночь им пришлось провести на месте посадки
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Согласно легенде, спускаемый аппарат приземляется не там, куда планировалось. Для начала, находясь еще внутри капсулы, космонавты должны переодеться в теплозащитные костюмы
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Это довольно непросто сделать в очень ограниченном пространстве. Космонавты Александр Гребенкин и Александр Горбунов демонстрируют искусство переодевания инструктору Дмитрию Суханову
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Обеспечить себе условия для ночевки космонавты должны с помощью подручных средств и аварийного запаса. В него входят вода и сублимированные продукты, сухое горючее и ветроустойчивые спички, некоторые инструменты, аптечка, сигнальные ракеты
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Переодевшись, космонавты должны сориентироваться и демаскировать местность, обозначить место своего пребывания
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
После этого они должны приступить к строительству укрытия
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Для строительства и обогрева необходимо собрать и обработать очень много дерева
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Так называемый вигвам строится из парашютной ткани и подручных средств
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
После постройки укрытия необходимо развести костер. Космонавтов учат, как выжить в лесу даже без аварийного запаса, — если нет ножа и мачете, а парашют застрял в кроне дерева
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В ходе учений необходимо оказать медицинскую помощь пострадавшему товарищу
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Тренировки космонавтов по выживанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
А затем совершить пеший переход по лесу вместе с пострадавшим, который не может передвигаться самостоятельно. Одна из главных целей подобных тренировок — отработка навыков взаимодействия в команде
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