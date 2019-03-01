Бремя стыковки: как космонавты выживали в зимнем лесу

В подмосковном Звездном городке прошли учения для космонавтов по выживанию в зимнем лесу. Тренировка длится двое суток, в течение которых надо построить разные типы укрытий, обеспечить себя питанием и топливом. Одно из главных условий — командная работа в составе группы. Учения по выживанию в различных климатических условиях космонавты проходят с 1965 года, когда экипаж «Восхода-2» — Павел Беляев и Алексей Леонов — из-за нештатной ситуации приземлился в уральской тайге. Их нашли только на следующий день, а ночь им пришлось провести на месте посадки