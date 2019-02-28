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Волков вблизи населенных пунктов отстреляли в Омской области

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Отстрел волков, угрожавших населенным пунктам, произвели в Омской области. Минприроды дало разрешение на уничтожение десяти хищников.

В ведомство обратились жители поселков, возле которых стали появляться волки. Жители Омской области попросили провести охоту, чтобы защитить населенные пункты от набегов зверей. Для регулирования численности животных были привлечены штатные работники охотничьих хозяйств и охотники-волчатники.

Первого волка добыли в районе деревни Салтаим, сообщает ИА «Омскрегион». Еще одного волка подстрелили вблизи деревни Колодцы. Двух волков обнаружили около деревни Кабанье. Две крупные стаи обнаружены на территории заказников «Килейный» и «Заозерный», также хищники перемещались в заказник «Аев». Там были подстрелены пять животных. Последнего волка убили на территории заказника «Килейный».

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