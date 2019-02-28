Ведущая в никуда детская горка на Урале оказалась шуткой

Странная детская горка в Кыштыме Челябинской области стала предметом обсуждения в социальных сетях. Снимок ведущего в никуда сооружения быстро стал мемом, к нему пририсовали бассейн, а также написали множество комментариев.

Некоторые пользователи были обеспокоены тем, что дети могут получить травмы. Однако на самом деле никакой угрозы не было. Фотография оказалась просто шуткой, поясняет 1obl.ru.

«Это была длинная горка, которая тянулась через весь двор. Сначала оттуда вывезли снег, после этого должны были приступить к демонтажу конструкций. В этот момент и была сделана фотография. За фотографом находился погрузчик, его не видно с этого ракурса», — рассказали в пресс-службе администрация Кыштымского городского округа.

В конце января мэрия Орла запретила катание с неофициальных снежных горок в Городском и Детском парках. Решение было принято после нескольких инцидентов с травмированием жителей города. Об этом объявил глава администрации Александр Муромский. Ранее в Тамбовской области при катании с горки пострадал шестилетний ребенок. Мальчик угодил под колеса автомобиля.