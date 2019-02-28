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Роналду может пропустить матч с «Наполи»

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Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии против команды «Наполи» из-за травмы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Португальский игрок повредил голеностоп в игре 25-го тура с «Болоньей» (1:0), пишет «Спорт-Экспресс». На тренировке 27 февраля он занимался по индивидуальной программе. Встреча второй команды чемпионата Италии против лидера серии А пройдет в воскресенье, 3 марта, в Неаполе, пишет «Газета.ру».

По данным СМИ, португалец избежал серьезных повреждений, однако тренерский штаб «Ювентуса» может поберечь его для ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится в Турине 12 марта.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей за туринский клуб в Серии А, забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.

12 февраля сообщалось, что нападающий английского ФК «Ливерпуль» Мохаммед Салах может перейти в итальянский «Ювентус».

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