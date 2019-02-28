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Карантинные мероприятия проходят в 20 школах Тульской области

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В Тульской области в связи с ОРВИ и гриппом на карантин была полностью закрыта одна школа, а также приостановлена учеба в 29 классах в 19 школах и семи группах в семи детских садах.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, с 18 по 24 февраля на территории области было зарегистрировано 8 415 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Данный показатель ниже эпидпорога на 14,7%. С 11 по 17 февраля было отмечено 9337 случаев заболеваний, пишет ИА «Тульские новости».

В областной столице за прошедшую неделю за медицинской помощью в связи с данными заболеваниями обратились 3737 человек. Данный показатель ниже эпидпорога на 27%.

Проведенные лабораторные исследования позволили установить, что в основном в регионе циркулируют вирусы гриппа типа А.

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