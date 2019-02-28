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Украина продолжит обустройство границы с Россией при благоприятных погодных условиях

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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В случае благоприятных погодных условий Украина продолжит обустройство границы с Россией с 1 марта. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«С 1 марта, в случае благоприятных погодных условий, продолжатся работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы», — цитирует Слободяна «РИА Новости».

Укрепление будет проводиться в рамках проекта «Стена», пишет «Газета.ру».

Киевские власти реализуют проект с 2014 года, однако заграждения готовы только на 30%. При этом в 2018 году украинские чиновники заявляли, что выполнена почти половина работ. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков уверял в ноябре прошлого года, что степень готовности проекта «Стена» составляет 47%. Таким образом, сооружение уменьшилось на 17%.

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