Прямой эфир

Сенатор раскритиковала протокол Украины о вылове рыбы в Азовском море

0
Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протокол между Россией и Украиной, регламентирующий рыболовство в Азовском море, который подписало государственное агентство рыбного хозяйства Украины не будет работать, рассказала в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

Накануне, 27 февраля, руководитель агентства Ярослав Белов заявил, что документ уже направлен российской стороне. По его словам, этот протокол предоставит Украине ряд преимуществ. В документе закреплена квота вылова бычка в объеме 9 тыс. т для Украины и 6 тыс. т для России. Кроме того, Белов отметил, что в протоколе содержатся положения о передаче задержанных рыбаков на родину.

Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива
Киев рассчитывает на помощь НАТО

По мнению российского сенатора, данный протокол будет нежизнеспособным, потому что происходит смешивание экономических и политических аспектов, что делать крайне недопустимо, отметила сенатор.

«Опять украинская сторона смешивает политику и экономическую деятельность. Необходимо разводить, и очень жестко разводить эти положения. Потому что существуют регламенты, определяющие экономическую деятельность, в том числе Украины, России. И существуют территориальные воды, а соответственно есть аспект политический», — сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что конфликт вокруг задержания рыбаков в Азовском море начала украинская сторона в 2018 году, которая первой осуществила захват российских рыбаков на сейнере «Норд». Судно было задержано украинскими пограничниками 25 марта прошлого года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

В свою очередь в Госрыбагентстве напомнили, что осенью 2018 года в Киеве состоялось заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, однако протокол комиссии так и не был подписан. Без этого документа украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом море. Кроме того, в госагентстве признали, что ввиду отсутствия соответствующего протокола российская сторона обладала правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море
В Госдуме ответили на планы Киева расторгнуть договор по Азовскому морю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017