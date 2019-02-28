Сенатор раскритиковала протокол Украины о вылове рыбы в Азовском море

Протокол между Россией и Украиной, регламентирующий рыболовство в Азовском море, который подписало государственное агентство рыбного хозяйства Украины не будет работать, рассказала в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

Накануне, 27 февраля, руководитель агентства Ярослав Белов заявил, что документ уже направлен российской стороне. По его словам, этот протокол предоставит Украине ряд преимуществ. В документе закреплена квота вылова бычка в объеме 9 тыс. т для Украины и 6 тыс. т для России. Кроме того, Белов отметил, что в протоколе содержатся положения о передаче задержанных рыбаков на родину.

По мнению российского сенатора, данный протокол будет нежизнеспособным, потому что происходит смешивание экономических и политических аспектов, что делать крайне недопустимо, отметила сенатор.

«Опять украинская сторона смешивает политику и экономическую деятельность. Необходимо разводить, и очень жестко разводить эти положения. Потому что существуют регламенты, определяющие экономическую деятельность, в том числе Украины, России. И существуют территориальные воды, а соответственно есть аспект политический», — сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что конфликт вокруг задержания рыбаков в Азовском море начала украинская сторона в 2018 году, которая первой осуществила захват российских рыбаков на сейнере «Норд». Судно было задержано украинскими пограничниками 25 марта прошлого года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

В свою очередь в Госрыбагентстве напомнили, что осенью 2018 года в Киеве состоялось заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, однако протокол комиссии так и не был подписан. Без этого документа украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом море. Кроме того, в госагентстве признали, что ввиду отсутствия соответствующего протокола российская сторона обладала правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море.