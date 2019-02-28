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Заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о гибели девочки

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В Кирове задержана заведующая поликлиникой по делу о гибели трехлетней девочки. Ребенок был заперт один в квартире в течение недели и погиб. Тело внучки в квартире на улице Щорса 20 февраля обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения.

По данным экспертов, причиной смерти ребенка могло стать обезвоживание. 21-летней матери девочки предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, женщина арестована.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ребенок более двух лет был лишен контроля за здоровьем. Это происходило при попустительстве заведующей поликлиники и квалифицируется следствием, как опасная для ребенка ситуация.

«27 февраля женщина была задержана», — говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Кировской области.

Кроме того, уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении сотрудников органов профилактики и учреждений здравоохранения, которые прекратили вести контроль за ребенком в 2016 году.

В ходе допроса подозреваемая в убийстве дочери заявила, что намеренно оставила ребенка без еды и воды.

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