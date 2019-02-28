В Совфеде опровергли скорый «распад» России

Никаких предпосылок, свидетельствующих о «распаде» России, нет. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, 28 февраля, комментируя слова бывшего министра экономического развития и торговли Украины Владимира Ланового, пишет «Газета.ру»

«Я уверен, что ничего не распадется, как бы ни мечтал об этом этот господин», — цитирует Джабарова RT. Сенатор также посоветовал Лановому не переживать за ядерное оружие, отметив, что оно находится под надежным контролем.

Ранее 28 февраля экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил изданию «Главред», что история Российской Федерации закончится распадом. По его словам, чем раньше это произойдет, тем лучше для народа страны.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война.

Власти Украины считают Крым оккупированным полуостровом, а в организации конфликта на востоке страны бездоказательно обвиняют Москву. Россия не раз подчеркивала, что процесс присоединения полуострова полностью соответствовал нормам международного права. Также Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а, напротив, заинтересована в урегулировании ситуации.