Пункты временного размещения приготовили на случай паводка в Пензе

Власти Пензы обсудили подготовку к половодью. В администрации не исключают возможность подтопления жилых районов, несмотря на медленное таяние снега.

Ежедневно городские службы вывозят из Пензы до 60 кубометров снега. В зону риска входят районы Междуречья, Кривозерья и Спутника. Для горожан подготовили семь пунктов временного размещения. В них будут заселять пензенцев, пострадавших от паводка. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Койки и постельные принадлежности находятся в общеобразовательных учреждениях и физкультурных комплексах, подготовлено порядка 250 кроватей.

Кроме того, в Пензе организовали водомерные посты, где будут дежурить сотрудники МЧС. Наблюдатели отслеживают уровень воды два раза в день.