Семь ветропарков построят в Ульяновской области

В Ульяновской области в течение пяти лет планируют ввести в эксплуатацию семь ветропарков. Об этом губернатор региона Сергей Морозов заявил на пленарном заседании инвестфорума «Ветроэнергетика-2019» в Москве, которое состоялось в среду, 27 февраля.

Как сообщает пресс-служба правительства области, губернатор отметил, что в ближайшие пять лет в регионе заработают не менее семи ветропарков. Общая мощность объектов составит 250 МВт.

По словам Морозова, на существующих на территории области площадках, обеспеченных хорошим ветровым потенциалом, можно построить ветропарки суммарной мощностью не менее 1 ГВт, пишет 1ul.ru.

Также количество площадей позволяет решить амбициозную задачу — получать 30% генерации из возобновляемых источников энергии.