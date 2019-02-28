Житель Оренбургской области заразился корью в ОАЭ

Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания корью туристом из Оренбургской области. Пациент заразился во время пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным ведомства, в январе 2019 года в Оренбуржье зарегистрировано по одному случаю вирусного гепатита А, менингококковой инфекции и кори. Кроме того, отмечается рост заболеваемости гриппом, внебольничными пневмониями, чесоткой, вирусным гепатитом С. По сравнению с показателем 2018 года не изменилась заболеваемость сальмонеллезом. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Врачи отмечают снижение заболеваемостью ветряной оспой, педикулезом, сифилисом, дизентерией.

В 2018 году корь в Оренбуржье была выявлена у трех человек. В двух случаях заболели дети, у которых не было прививки от заболевания. Также корь диагностировали у медицинского работника.