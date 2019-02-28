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В Кремле с иронией отнеслись к инициативе конгрессменов США проверить доходы Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Американские законодатели в последнее время видят свою работу в том, чтобы заниматься проблематикой российского государства и президентом РФ, в Кремле к этому относятся с иронией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение двух конгрессменов США к разведсообществу собрать данные о доходах и имуществе российского лидера.

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«Законодатели США очень любят в последнее время заниматься проблематикой российского государства, главой российского государства... То ли своих забот у них мало… Видимо, в этом они видят свою работу. Вряд ли стоит к этому серьезно относиться. Это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин пока не информирован об этой инициативе.

«Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, если он будет читать сообщения СМИ в дайджесте, он ознакомится», — сообщил он.

27 февраля стало известно, что члены палаты представителей конгресса США, демократ Вал Деминг и республиканец Элиза Стефаник, подготовили законопроект с требованием к разведсообществу США представить данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.

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