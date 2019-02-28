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Структуру администрации изменили в Нижнем Тагиле

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Гордума Нижнего Тагила приняла изменения структуры администрации города. Нововведения одобрили все 20 присутствовавших депутатов.

Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе перейдет из подчинения руководителя аппарата главе города. Также Владиславу Пинаеву теперь напрямую подчиняется отдел по организации работы с обращениями граждан. В структуре администрации появилось управление муниципальных закупок, отдел по учету и распределению жилья реорганизован в управление, пишет ТагилСити.Ру.

Пинаев с марта 2014 года занимал пост первого заместителя главы администрации Нижнего Тагила, а 15 октября 2018-го был избран главой города.

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