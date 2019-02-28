Шестилетний ребенок погиб при пожаре в Омской области

В Омской области следователи проводят проверку по факту пожара, в результате которого погиб шестилетний ребенок. Мальчик надышался дымом.

По данным правоохранительных органов, мама оставила ребенка дома с дедушкой. Мужчина растопил печь, однако неисправность оборудования привела к пожару. В доме наблюдалось сильное задымление. Мальчик надышался продуктами горения и скончался по пути в больницу от отравления угарным газом. Об этом пишет ИА «Город55».

Следователи работают на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области при пожаре погибли восемь человек, в числе которых трое детей в возрасте от одного года до восьми лет.