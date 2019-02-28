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Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме впервые ответил на вопрос иностранного журналиста. Об этом 28 февраля сообщает издание The Washington Post.

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Перед началом закрытых переговоров в первый день саммита в Ханое, 27 февраля, у лидеров двух государств была встреча с прессой и фотографами. На ней журналист издания успел обратиться к северокорейскому политику с вопросом.

«Председатель Ким, Вы уверены, у Вас хорошие предчувствия насчет соглашения?» — спросил Дэвид Накамура.

Переводчик огласил вопрос Ким Чен Ыну, после чего тот ответил на него, выразив сдержанный оптимизм.

«Пока рано говорить об этом. Я не буду предрешать. Из тех чувств, что я испытываю сейчас, у меня есть ощущение, что будут хорошие результаты», — сказал он.

Издание отмечает, что это первый раз, когда Ким Чен Ын ответил на вопрос американской прессы.

Эксперт Центра новой американской безопасности Дуйон Ким призвал задавать Ким Чен Ыну больше вопросов. Он отметил, что политик уверенно на них отвечает и при этом комфортно себя чувствует.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время.

По итогам переговоров президент США и лидер КНДР не достигли соглашения, отмечает «Газета.ру». Американский лидер назвал продуктивными переговоры, но отказался снимать санкции, введенные против Северной Кореи.

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