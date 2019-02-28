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Косачев заявил о неготовности Трампа к торгу со стороны КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент США Дональд Трамп не был готов к торгу со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына, который мог потребовать реальных шагов Вашингтона для заключения соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое предположение сделал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги первого дня саммита США–КНДР в Ханое.

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Сенатор отметил, что американский лидер ехал на саммит в Ханой, будучи преисполненным показного оптимизма, так как политик остро нуждался во внешнеполитическом успехе перед обнародованием выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о связях предвыборного штаба республиканца с Россией. Кроме того, Косачев обратил внимание, что сейчас всё активнее развиваются отношения между Северной и Южной Кореей.

«Важные договоренности по безопасности в регионе могут быть достигнуты вообще без США. Всё это давало определенную фору скорее Пхеньяну, который мог позволить себе серьезный торг в обмен на реальные шаги. Полагаю, именно поэтому договоренности о денуклеаризации на американских условиях достигнуто не было», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Косачева, Ким Чен Ын дал понять Трампу, что денуклеаризации можно достичь только при полноценной и обязывающей договоренности сторон, а не следствием санкций и иного давления со стороны США. Парламентарий полагает, что у американского лидера в этой ситуации не было в кармане «плана Б» и теперь ему необходимо взять паузу для определения дальнейшей политики Вашингтона.

«Завышенные ожидания в таких случаях всегда уместны, но не всегда оправдываются. Что и произошло. У США теперь непростой выбор. Но хорошо уже то, что в диалоге США и КНДР не поставлена «точка невозврата», — заключил сенатор.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день саммита, 27 февраля, лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

В четверг, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. Также американский лидер сообщил, что стороны пока не достигли договоренности о проведении следующего саммита.

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