В ДНР показали, как выглядит поврежденный снарядом водовод

На этих шокирующих кадрах — водовод Северский Донец, Донбасс. Именно так выглядит канал после обстрела бойцами ВСУ. Украинские снаряды сильно повредили трубы, из них хлынул поток воды. Из-за сильных морозов образовались огромные глыбы льда. Этот канал — ключевой объект водоснабжения в регионе. На ремонт сооружения потребуется двое суток.