Несколько ТЦ в Новосибирске оказались под угрозой закрытия

В Новосибирске могут закрыть несколько торговых центров из-за нарушений техники безопасности. Это было установлено во время проверок помещений прокуратурой.

В частности, под угрозой закрытия оказался ТЦ в Кировском районе. Надзорные органы выявили там массу нарушений: пути эвакуации не соответствуют нормам, не работают пожарные гидранты. Прокуратура требует снести здание, сообщает vn.ru. Окончательное решение должен принять суд.

Представители бизнеса утверждают, что закрывать такие объекты нерационально, поскольку они приносят доход, в том числе и государству. Однако с ними не согласны покупатели, которые вспоминают пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек.

Ранее по результатам проверок пожарной безопасности в России приостановили деятельность 312 торговых центров. Основные регионы — это Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Татарстан.