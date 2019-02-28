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День родного языка карел отметят в Твери

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В Твери в здании библиотеки имени Горького 2 марта отметят День родного языка карел, проживающих на территории Тверской области. Он пройдет в рамках программы «От английского до японского в Горьковке».

Как сообщают «Тверские ведомости», гостей праздника ждут песни на карельском языке, игра на кантеле, рассказы о жизни Лихославльского, Ромашковского и Спировского районов, а также встречи с земляками и друзьями. Организаторы мероприятия отмечают, что оно особенно символично в Год языков коренных народов России.

Международный день родного языка был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году для защиты исчезающих языков. На карельском языке говорят жители некоторых районов Тверской области.

Ранее сообщалось, что в одной из библиотек в Магадане провели открытый урок эвенского языка.

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