Умерла звезда сериала «Нашествие»

В США в возрасте 44 лет умерла американская актриса Лиза Шеридан, известная по ролям в сериалах «Нашествие» и «Менталист». Об этом 26 февраля сообщает портал Deadline.

Менеджер актрисы Митч Клем рассказал, что она скончалась в своем доме в Новом Орлеане утром 25 февраля. Причина смерти неизвестна.

«Очевидно, мы все были ошеломлены этой сокрушительной потерей. Лиза была глубоко любима. Мы убиты горем», — сказал Клем.

Также он опроверг информацию о том, что Шеридан, возможно, покончила с собой.

«Семья однозначно подтвердила, что это не самоубийство. Любое предположение об обратном на 100% необоснованно», — добавил менеджер актрисы.

Шеридан родилась в Мэйоконе, штат Джорджия. Работала актрисой более 20 лет. Всего за свою карьеру снялась в 44 киноработах. Среди ее последних работ — фильмы «Странная природа» и сериал «Всё еще король».

27 февраля стало известно о смерти 82-летней американской актрисы Лизы Сигрем. Она скончалась после девятилетней борьбы с деменцией.