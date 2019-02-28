Трамп заявил о намерении продолжать поставки провизии в Венесуэлу

Власти США продолжат направлять гуманитарную помощь Венесуэле, несмотря на трудности. Об этом 28 февраля заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как пишет ТАСС, с таким заявлением американский лидер выступил на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое.

21 февраля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки являются лишь предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Через три дня представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.