Прямой эфир

Трамп заявил о намерении продолжать поставки провизии в Венесуэлу

0
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США продолжат направлять гуманитарную помощь Венесуэле, несмотря на трудности. Об этом 28 февраля заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса — о силовом сценарии развития событий и ситуации с гумконвоями

Как пишет ТАСС, с таким заявлением американский лидер выступил на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое.

21 февраля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки являются лишь предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Через три дня представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ заявили о провале восстания Гуайдо
МИД Венесуэлы назвал заявления США о кризисе предлогом для вторжения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017