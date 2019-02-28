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Саратовский суд условно наказал 17-летнюю москвичку за наркотики

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Суд в Саратове вынес решение в отношении несовершеннолетней жительницы Москвы, которую обвиняли в хранении наркотиков. Ее признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», 17-летнюю студентку, которая приехала из Москвы, задержали 23 октября 2018 года, когда та прогуливалась по Саратову. Полицейские попросили девушку показать документы, однако та ответила, что не взяла их с собой.

Во время личного досмотра у студентки нашли наркотики. Позже следствие установило, что за день до задержания девушка приобрела и хранила без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. На предварительном следствии девушка полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что от передозировки наркотика во время занятия сексом умер известный ведущий новостей калифорнийского телеканала KTLA Кристофер Берроуз.

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