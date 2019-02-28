Новое дело о заражении детей и учителей дизентерией возбудили в Москве

Еще одно уголовное дело о заражении школьников и сотрудников учебных заведений дизентерией возбудили в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, дело возбуждено по статье «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Речь идет о случаях заболевания, которые были зафиксированы в столичных школах в середине декабря прошлого года. За медицинской помощью обратились дети и преподаватели в школах № 362, 423, 429, 1200, 1360, 1637 и 1748.

Отмечается, что в общей сложности 51 человек был заражен дизентерией, еще 22 — шигеллой (род палочковидных бактерий, близких по виду к сальмонелле) и один — норовирусной инфекцией.

По данным телеканала, во все семь школ продукты поставляло ООО «ВИТО-1». В ходе исследования образцов продукции, в сливочном масле были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в ряженке — повышенное содержание дрожжей, в суфле из печени — также бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, выявлено, что в школьных пищеблоках были нарушены санитарные нормы. Кишечные инфекции также были обнаружены у двух работников, трудившихся в пищеблоке одной из школ.

11 февраля сообщалось, что родители детей, заразившихся дизентерией в детских садах Москвы, устроили пикет у здания столичной мэрии.