Петрозаводск и Симферополь свяжут прямые авиарейсы

Стала известна дата открытия прямого авиасообщения между Петрозаводском и Симферополем. Это произойдет 1 мая 2019 года, сообщил представитель министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Всего в период с 1 мая по 30 сентября будет совершено 44 рейса. Деньги в бюджете на это заложены, проведен отбор авиакомпаний, приводит слова чиновника ИА «Карелinform».

Уже известно, что полеты по понедельникам и четвергам будет совершать череповецкая авиакомпания «Северсталь» на новых самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что у аэропорта Петрозаводска появилось право на техническое обслуживание вертолетов.