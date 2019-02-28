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Петрозаводск и Симферополь свяжут прямые авиарейсы

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Стала известна дата открытия прямого авиасообщения между Петрозаводском и Симферополем. Это произойдет 1 мая 2019 года, сообщил представитель министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Всего в период с 1 мая по 30 сентября будет совершено 44 рейса. Деньги в бюджете на это заложены, проведен отбор авиакомпаний, приводит слова чиновника ИА «Карелinform».

Уже известно, что полеты по понедельникам и четвергам будет совершать череповецкая авиакомпания «Северсталь» на новых самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что у аэропорта Петрозаводска появилось право на техническое обслуживание вертолетов.

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