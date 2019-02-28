Прерванное из-за метели автобусное сообщение возобновили в Воркуте

В Воркуте вновь запустили автобусное сообщение. Оно прерывалось из-за неблагоприятных погодных явлений.

На Заполярье накануне, 27 февраля, обрушилась сильная метель: скорость ветра при порывах достигала 28 м/с. Из-за этого в городе перестали ходить автобусы, также было закрыто движение по кольцевой автодороге. Для горожан открыли семь пунктов временного размещения.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в городском управлении по делам ГО и ЧС, сейчас ситуация нормализовалась. Движение в направлениях из Воркуты в поселки Северный, Воргашор, Заполярный и Советский открыто для всех видов транспорта. Возобновилось автобусное движение и в самом городе.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили о возвращении в Москву в первые весенние выходные, 2 и 3 марта, январских морозов. Температура может опускаться до –16 градусов.