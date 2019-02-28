ФСБ пресекла деятельность «черных копателей» под Белгородом

В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили группу «черных копателей», в ходе следственных действий изъяты оружие, порох и тысячи боеприпасов.

Как в четверг, 28 февраля, сообщила пресс-служба ФСБ, задержаны восемь жителей Белгородской области, входящих в группу. Они причастны к организации продажи оружия, среди которого было и добытое в ходе незаконных раскопок в местах сражений в годы Великой Отечественной войны.

Организаторов незаконной группы задержали при сбыте двух пистолетов и тысячи патронов, сообщает «РИА Новости». Также силовики ликвидировали мастерскую, в которой модернизировали вооружения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ «Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору».

28 декабря в Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконного проведения археологических работ. Двое местных жителей нашли возле села Верхнесадового древний кувшин. Жители Нахимовского района проводили поиск археологических предметов без соответствующего разрешения.