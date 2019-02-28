Мемориальную зону в Томске отреставрируют за 78 млн рублей

Власти Томска пообещали отреставрировать площадку Лагерного сада, где располагается мемориал боевой и трудовой славы. Проект благоустройства уже разработан, сообщил и.о. заммэра Томска по капитальному строительству Александр Суходолов.

Дерновое покрытие заменят, уложат гранитную плитку с гранитными блоками, создадут живую изгородь из ели, пихты или альпийской смородины, отремонтируют освещение и курган, где установлен монумент.

Кроме того, как уточняет РИА Томск, полностью отреставрируют стелы с указанием имен погибших в Великой Отечественной войне, их дополнят новыми именами.

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, работы планируется провести с конца июня до сентября. На них направят 78 млн рублей из федеральных бюджетных и внебюджетных источников.

Мемориал в Лагерном саду представляет собой пятиметровый двухступенчатый холм с установленной на нем бронзовой скульптурной композицией «Родина-мать вручает оружие сыну». Высота скульптуры вместе с холмом — 12,5 м. Перед нею установлен Вечный огонь.

Ранее сообщалось, что в Томске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в обмане дольщиков на 44 млн рублей.